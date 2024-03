ATHLONE, Irlande, 24 mars (Reuters) - Simon Harris a été nommé dimanche à la tête du Fine Gael, le parti de centre-droit au pouvoir en République d'Irlande, ce qui va lui permettre de succéder à Leo Varadkar, démissionnaire, au poste de Premier ministre.

Simon Harris va devenir à 37 ans le plus jeune chef du gouvernement de l'histoire de l'Irlande. Il devrait prendre ses fonctions le 9 avril à l'issue d'un vote au Parlement, où le Fine Gael et ses partenaires de coalition sont majoritaires.

Sa nomination intervient après la démission surprise la semaine dernière de Leo Varadkar qui a évoqué une "combinaison de raisons personnelles et politiques". (Reportage Padraic Halpin et Graham Fahy; Blandine Hénault et Tangi Salaün pour la version française)