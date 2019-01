Irlande du Nord-Quatre arrestations après l'explosion d'une voiture

(Actualisé avec deux nouvelles arrestations)

par Amanda Ferguson

LONDONDERRY, Irlande du Nord, 20 janvier (Reuters) - Quatre hommes ont été arrêtés dimanche au lendemain de l'explosion d'une voiture piégée à Londonderry, en Irlande du Nord, qui n'a pas fait de victimes.

Les soupçons se portent sur l'IRA véritable, née en 1997 d'une scission de l'Armée républicaine irlandaise (IRA) provisoire. L'IRA véritable est contre le maintien de l'Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni et veut une Irlande réunifiée.

Deux premiers suspects, âgés d'une vingtaine d'années, ont été arrêtés quelques heures après l'explosion, survenue samedi soir devant le tribunal de la ville, a déclaré le chef adjoint de la police, Mark Hamilton, lors d'une conférence de presse.

Deux autres hommes, âgés de 34 et 42 ans, ont été interpellés dans la soirée.

"Heureusement, personne n'a été tué, mais il s'agissait clairement d'une tentative très significative de tuer des gens ici, dans cette communauté", a déclaré Mark Hamilton.

Les enquêteurs privilégient la piste de l'IRA véritable, un des rares groupes opposés à l'accord de paix du Vendredi saint conclu en 1998 qui a mis fin à trois décennies de violence dans la province britannique.

L'explosion de samedi a eu lieu à un moment où les polices d'Irlande du Nord et d'Irlande, membre de l'Union européenne, ont mis en garde contre un retour à une frontière physique entre les deux parties de l'île après le Brexit. Une frontière "dure" avec contrôles douaniers et autres pourrait constituer une cible pour les activistes, estime la police.

L'explosion de samedi soir a été unanimement condamnée par la classe politique, y compris par le Sinn Fein, l'ancienne branche politique de l'IRA.

Les policiers, qui avaient été prévenus de l'explosion aux alentours de 20h00 GMT, n'ont eu que quelques minutes pour évacuer plusieurs centaines de personnes, dont des enfants, a indiqué la police d'Irlande du Nord. Ils ont décrit l'engin comme un dispositif extrêmement instable et grossier.

Le véhicule de livraison de pizzas a été complètement détruit par l'explosion, à peine dix minutes plus tard. Il avait été détourné non loin de là par deux hommes armés deux heures plus tôt, selon la police.

La dernière attaque meurtrière à la voiture piégée a été perpétrée en 2016 par l'IRA véritable. Un agent pénitentiaire avait été mortellement blessé par une bombe laissée sous son fourgon à Belfast.

Quelque 3.600 personnes ont été tuées dans le conflit qui a opposé les protestants unionistes qui souhaitaient que l'Irlande du Nord reste dans le Royaume-Uni et des nationalistes catholiques qui voulaient être rattachés à l'Irlande. (Avec Padraic Halpin à Dublin; Danielle Rouquié pour le service français, édité par Jean-Stéphane Brosse)