Irlande du nord-Londres et Bruxelles s'engagent à résoudre les tensions

LONDRES, 11 février (Reuters) - La Grande-Bretagne et l'Union européenne ont réitéré jeudi leur engagement à résoudre les frictions commerciales post-Brexit à la frontière de l'Irlande du Nord.

Le ministre d'Etat britannique, Michael Gove, et le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, ont déclaré dans un communiqué commun publié jeudi avoir eu une "discussion franche et constructive."

Ils ont ajouté qu'ils ne "ménageraient pas leurs efforts" pour appliquer les mesures approuvées en décembre dans le protocole sur l'Irlande du nord, sans toutefois donner de détails.

La sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne en janvier a provoqué de grandes perturbations commerciales entre l'Irlande du nord et le reste du Royaume-Uni, pesant sur les relations entre Londres et Bruxelles. Depuis la sortie du Royaume-Uni de l'UE en début d'année, le commerce entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni est devenu un point de tension régulier entre les deux parties.

Les relations entre les deux blocs, qui étaient déjà tendues par des années de négociations usantes sur le Brexit, se sont encore compliquées après que l'UE a annoncé l'inclusion de l'Irlande du Nord dans le mécanisme de contrôle des exportations de vaccins, ce qui pourrait, de facto, rétablir une frontière physique entre l'Irlande, membre de l'UE, et la province britannique d'Irlande du Nord.

(Conor Humphries et Jan Strupczewski; version française Camille Raynaud)