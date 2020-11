Iroko lance Iroko ZEN, une SCPI sans commission de souscriptio

Iroko lance Iroko ZEN, une SCPI sans commission de souscription. Les épargnants peuvent devenir propriétaire dès 5 000 euros, intégralement en ligne. A travers la SCPI, ils ont accès à des actifs tel que des commerces, des bureaux, des parkings et des entrepôts, sans se préoccuper de la gestion, assurée par Iroko (achat, location, travaux et vente).



Signe de leur engagement, les 4 fondateurs d'Iroko ont investi 2 millions d'euros pour acheter les premiers actifs, et ainsi assurer le lancement d'Iroko ZEN.



" Il était naturel pour nous d'être les premiers épargnants d'Iroko et ainsi concrétiser notre promesse en présentant rapidement des actifs et un rendement à nos futurs épargnants " déclare Gautier Delabrousse-Mayoux, président d'Iroko.



L'équipe de gestion s'est engagée dans une gestion qui met au centre les problématiques ESG de l'immobilier (Environnement - Social - Gouvernance). Une fois l'objectif de distribution atteint, la SCPI réinvestit une quote-part de 20% de sa performance dans l'amélioration de ses actifs et en particulier dans l'amélioration énergétique (isolation, panneaux photovoltaïque, ...).