Irving Oil et MADD Canada diffusent ensemble le message de la conduite sobre en cette période des Fêtes

SAINT-JEAN, Nouveau-Brunswick, 24 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Irving Oil, un commanditaire de longue date de l’Opération ruban rouge de MADD Canada, jouera encore une fois cette année un rôle déterminant dans la diffusion de cette campagne de sensibilisation du temps des Fêtes à l’échelle de la région de l’Atlantique.



D’ici au 4 janvier, l’Opération ruban rouge sensibilisera la population aux dangers de la conduite avec les capacités affaiblies et encouragera les automobilistes à toujours demeurer sobres au volant. Les sections et les leaders communautaires de MADD Canada assureront la distribution de rubans rouges et d’autocollants pour automobiles aux membres du public. Ils les inviteront en même temps à les afficher bien en vue en témoignage de leur engagement à l’égard de la conduite sobre et en hommage aux milliers de Canadiens tués et blessés chaque année dans des collisions attribuables à la consommation d’alcool, de drogues ou d’une combinaison des deux.

« Même si les rassemblements et les célébrations des Fêtes seront plus petits que d’habitude cette année à cause de la pandémie, la conduite avec les capacités affaiblies continuera de poser un risque sur nos routes, a expliqué Jaymie-Lyne Hancock, présidente nationale de MADD Canada. Nos sections et leaders communautaires de la région de l’Atlantique se vouent à la prévention de la conduite avec capacités affaiblies et nous sommes fiers de faire équipe avec Irving Oil dans le cadre de ces efforts. »



Irving Oil et MADD Canada diffusent ensemble le message de la conduite sobre depuis plus de 10 ans. En sa qualité de commanditaire officiel de l’Opération ruban rouge, Irving Oil affiche fièrement le ruban rouge bien en vue sur ses véhicules qui parcourent chaque année plus de cinq millions de miles sur les routes du Canada Atlantique et de la Nouvelle-Angleterre. Ces véhicules deviennent ainsi une campagne de sensibilisation mobile hautement visible qui rejoint des milliers d’automobilistes chaque jour. Cette société offre également une formation à ses conducteurs sur les moyens de reconnaître et de signaler les chauffards aux capacités affaiblies.

« Irving Oil est ravie de faire équipe avec MADD Canada pour diffuser ce message vital auprès des communautés le long de nos routes et autoroutes, a affirmé Adam Gilmore, directeur de l’énergie livrée, Irving Oil. Puisque nous possédons un parc de véhicules qui parcourent des millions de miles chaque année, la sécurité de nos employés, de nos clients et de nos communautés se classe, bien entendu, au premier rang de nos priorités. Nous sommes fiers d’avoir cette occasion de contribuer à la sécurité routière en aidant à sensibiliser le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, tout en encourageant la population à dire non à l’alcool et la drogue au volant et à signaler les cas possibles de conduite avec les capacités affaiblies. »

« Irving Oil et ses routiers jouent un rôle essentiel dans la diffusion du message de la conduite sobre et sécuritaire. Ils sont des champions enthousiastes et déterminés de la sécurité de nos routes et de nos communautés, a ajouté Mme Hancock. Ils ne cessent de faire preuve de leadership et demeurent profondément voués à la sensibilisation du public et à la prévention de la conduite avec capacités affaiblies. »



Chaque année, des centaines de Canadiens et Canadiennes sont tués et des dizaines de milliers sont blessés dans des collisions de la route liées à la consommation d’alcool, de drogues ou des deux. Irving Oil et MADD Canada encouragent la population entière à aider à prévenir ces tragédies en suivant ces quelques consignes :

Lorsque vous savez que vous allez consommer de l’alcool, du cannabis ou d’autres drogues, planifiez vos déplacements avant de sortir (taxi, autobus, conducteur désigné) ou prévoyez de passer la nuit chez vos parents ou vos amis.

Ne conduisez jamais avec les capacités affaiblies et ne montez jamais en voiture avec un conducteur qui a consommé.

Appelez le 911 si vous voyez un conducteur dont les capacités semblent être affaiblies. C’est un simple appel qui pourrait sauver une vie.



Nous invitons tous les Canadiens et Canadiennes à obtenir un ruban rouge ou un autocollant pour leur automobile Rendez-vous sur notre site Web à www.madd.ca, appelez-nous au 1-800-665-6233, adressez-nous un courriel à info@madd.ca, or faites-en la demande auprès de la section ou du leader communautaire de votre région.



MADD Canada tient à remercier les commanditaires nationaux de l’Opération ruban rouge 2020 de leur appui généreux : Irving Oil ltée, Uber, Groupe financier BMO, et Cascades Canada ULC. Rendez-vous sur www.madd.ca pour consulter la liste complète de commanditaires de l’Opération ruban rouge 2020.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime violent. Représenté par des groupes bénévoles dans plus de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.



À propos d’Irving Oil

Irving Oil est une entreprise internationale de raffinage et de commercialisation comptant bon nombre de partenariats et de relations à long terme. Fondée en 1924, Irving Oil détient la raffinerie la plus importante du Canada, à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, ainsi que plus de 900 stations de ravitaillement et un réseau de terminaux de distribution dans l’est du Canada et en Nouvelle-Angleterre. Irving Oil exploite également la seule raffinerie d’Irlande, située dans le village de Whitegate. En 2014, Irving Oil s’est établie en Europe par l’ouverture d’un bureau à Londres, en Angleterre, et la mise en réservoir à Amsterdam. Puis, en 2019, Irving Oil a accru sa présence en Irlande par l’acquisition de Top Oil, un des principaux fournisseurs de mazout domestique, d’essence et de carburant diésel. Nommée l’un des 100 meilleurs employeurs du Canada trois ans d’affilée, Irving Oil met l’accent sur ses clients et la communauté, et vise la croissance. Pour en savoir plus, consulter facebook.com/irvingoil ou le www.irvingoil.com.

