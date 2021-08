Irving Shipbuilding commandite le Défi-vélo de la Marine de 2021

HALIFAX, Nouvelle-Écosse, 05 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Irving Shipbuilding a le plaisir de compter parmi les commanditaires du 5e Défi-vélo de la Marine. Le défi trace le cap à suivre pour le déploiement inaugural du premier navire de patrouille de la classe extracôtier et de l’Arctique du Canada, le NCSM Harry DeWolf, dans les eaux arctiques et nord-américaines du Canada.



« L’événement de cette année a une signification particulière pour notre équipe de fiers constructeurs du NCSM Harry DeWolf. Le défi Harry DeWolf représente une occasion de célébrer la livraison de ce navire et de profiter du plein air tout en soutenant une grande cause qui aide ceux qui servent courageusement et leurs familles. Certains membres de notre équipe font partie du Défi-vélo de la Marine depuis le tout début. Ensemble, nous parcourons des centaines de kilomètres à vélo pour recueillir des fonds au profit de la Caisse de bienfaisance de la Marine royale canadienne et de la fondation Appuyons nos troupes. Construire des navires au Canada, c’est aussi redonner aux collectivités au sein desquelles nous sommes fiers de vivre et de travailler », explique Kevin Mooney, président d’Irving Shipbuilding.

« Nous sommes ravis de bénéficier du soutien de l’équipe d’Irving Shipbuilding dans le cadre du Défi-vélo de la Marine. Le défi Harry DeWolf de cette année rend hommage au premier navire de patrouille extracôtier et de l’Arctique de la Marine royale canadienne, le NCSM Harry DeWolf, qui a été construit au chantier naval d’Halifax. Nous apprécions leur parrainage et la participation de leurs excellents constructeurs navals dans la course de cette année », déclare le capitaine de frégate Chris Sherban, directeur du Défi-vélo de la Marine.

La générosité des Canadiens, se manifestant à travers le soutien qu’ils apportent au Défi-vélo de la Marine, vient en aide aux membres des Forces armées canadiennes, aux vétérans et à leurs familles par l’entremise des deux organismes bénéficiaires, la fondation Appuyons nos troupes et la caisse de bienfaisance de la Marine royale canadienne. Appuyons nos troupes, l’œuvre de bienfaisance officielle des Forces armées canadiennes, offre un soutien financier pour promouvoir la résilience des familles et soutient les militaires actifs et les vétérans atteints d’une maladie ou d’une blessure. La caisse de bienfaisance de la Marine royale du Canada, créée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, offre une aide financière aux membres de la famille de la Marine visant à soulager leur détresse et à promouvoir leur bien-être général.

