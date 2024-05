Isabel Schnabel, membre du conseil d'administration de la Banque centrale européenne (BCE), a déclaré que la banque centrale pourrait réduire les taux d'intérêt en juin, mais a préconisé la prudence quant à de nouvelles réductions des coûts d'emprunt en raison de l'incertitude des perspectives, selon le journal japonais Nikkei.

Une réduction des taux en juin pourrait être appropriée en fonction des données entrantes, a déclaré Mme Schnabel, mais elle a ajouté qu'une réduction en juillet n'était pas justifiée et a souligné que la trajectoire au-delà du mois de juin était "beaucoup plus incertaine".

"Les données récentes ont confirmé que la dernière étape de la désinflation est la plus difficile", a déclaré M. Schnabel dans une interview accordée à Nikkei et publiée sur son site Internet vendredi.

Après de nombreuses années d'inflation "très élevée" et alors que les risques liés aux prix sont toujours orientés à la hausse, avancer le calendrier des réductions de taux risquerait d'assouplir la politique monétaire prématurément, a-t-elle déclaré.

"De nouveaux progrès en matière d'inflation, et en particulier d'inflation intérieure, qui s'avère plus difficile à maîtriser, sont nécessaires pour renforcer notre confiance dans un retour durable de l'inflation à notre objectif de 2 % en 2025 au plus tard", a déclaré Mme Schnabel.

"Nous devons agir avec prudence. Nous devrions examiner très attentivement les données car il y a un risque d'assouplissement prématuré", a-t-elle déclaré, lorsqu'on lui a demandé si la BCE devrait réduire lentement ses taux après l'été, selon le Nikkei.

Mme Schnabel a toutefois déclaré que les chocs géopolitiques, tels que l'escalade des tensions au Moyen-Orient, pourraient faire peser des risques sur les perspectives d'inflation.

Elle a refusé de faire des commentaires lorsqu'on l'a interrogée sur l'intervention monétaire que l'on soupçonne le Japon d'avoir effectuée récemment pour soutenir le yen, selon le Nikkei.