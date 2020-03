Isabelle SEMPASTOUS rejoint Novadial group au poste de Responsable Digital Factory

Novadial Group, l’un des principaux experts français sur le marché de la gestion de la relation client, complète son département Marketing digital en recrutant Isabelle SEMPASTOUS en qualité de Responsable Digital Factory.



Dans le cadre de sa mission, elle va jouer un rôle-clé au niveau de l’équipe qu’elle rejoint et apporter toute son expertise autour de projets digitaux à forte valeur ajoutée. Elle compte bien mettre l’agilité au cœur des réalisations et de son équipe. Isabelle aura la charge de poursuivre le développement du pôle Digital et supervisera l’ensemble des opérations réalisées avec son équipe telles que : la gestion de campagnes marketing, le lancement de sites web, la création d’applications mobiles… autant de sujets stratégiques pour lesquels Novadial Group souhaite accélérer et se développer ces prochaines années. Pour mener à bien sa mission, Isabelle SEMPASTOUS peut s’appuyer sur une très forte expérience professionnelle acquise auprès de structures de premier plan.



Isabelle SEMPASTOUS, Responsable Digital Factory chez Novadial « Je suis fière de rejoindre Novadial qui bénéficie d’un positionnement singulier sur son marché et qui a su démontrer sa capacité à mener à bien les projets les plus complexes. Dans ce contexte, je vais activement participer à définir et mettre en œuvre les missions qui me sont confiées. Rejoindre l’équipe marketing digital est une belle opportunité. »