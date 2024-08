L'un des principaux candidats potentiels au poste de premier ministre du Japon a approuvé la politique de la Banque du Japon consistant à relever progressivement les taux d'intérêt, affirmant que la normalisation de la politique monétaire pourrait faire baisser les prix et stimuler la compétitivité de l'industrie.

"La Banque du Japon (BOJ) est sur la bonne voie pour s'aligner progressivement sur un monde où les taux d'intérêt sont positifs", a déclaré Shigeru Ishiba, poids lourd du parti au pouvoir, lors d'une interview accordée à Reuters.

"Les aspects négatifs des hausses de taux, tels que la déroute des marchés boursiers, sont actuellement au centre des préoccupations, mais nous devons reconnaître leurs mérites, car des taux d'intérêt plus élevés peuvent réduire les coûts des importations et rendre l'industrie plus compétitive", a-t-il ajouté.

Le Parti libéral démocrate (PLD), au pouvoir au Japon, doit organiser une élection pour la direction du parti en septembre.

Ishiba, quatre fois candidat à la présidence du parti, n'a pas encore annoncé officiellement son intention de se présenter à la dernière course, mais il est régulièrement placé en tête des sondages d'opinion sur les futurs premiers ministres.

Il a fait ces remarques après que la décision de la BOJ, la semaine dernière, d'augmenter les taux d'intérêt et sa volonté de procéder à d'autres augmentations ont troublé les marchés financiers.

La moyenne des actions japonaises Nikkei a plongé lundi dans la pire liquidation depuis octobre 1987 en raison de la perspective de taux plus élevés et des craintes de récession aux États-Unis, mais elle a récupéré la majeure partie de ses pertes mardi.

"L'économie japonaise est largement tirée par la demande intérieure, les exportations ne représentant qu'un cinquième de son produit intérieur brut, a déclaré M. Ishiba.

"Même si certaines entreprises exportatrices bénéficient de la faiblesse du yen, il ne fait aucun doute que la majorité de la population est plus affectée par la hausse des prix due à la faiblesse de la monnaie.

M. Ishiba a déclaré que le consensus général sur la fourchette idéale pour le yen se situe entre 110 et 140 pour un dollar, mais il a refusé de commenter son propre point de vue sur les niveaux souhaitables de la monnaie. Le yen s'échangeait autour de 144 pour un dollar mercredi en début de journée.

Il a également indiqué que des taux d'intérêt plus élevés aideraient les mécanismes du marché à fonctionner correctement dans l'économie en favorisant un transfert de capitaux vers les entreprises à forte croissance et en stimulant ainsi la compétitivité industrielle du Japon.

M. Ishiba critique depuis longtemps les mesures radicales de relance monétaire de l'ancien gouverneur de la BOJ, Haruhiko Kuroda, qui faisaient partie des "Abenomics" de l'ancien premier ministre Shinzo Abe visant à soutenir la croissance.

La BOJ devrait expliquer au public les mérites de taux d'intérêt plus élevés, a déclaré Ishiba, alors que le Japon convoque une session parlementaire spéciale plus tard ce mois-ci pour discuter de la dernière déroute des marchés, à laquelle le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, devrait assister.

Il faudra du temps pour que les avantages se matérialisent, a-t-il ajouté. "Il faudra un certain temps, par exemple, pour que le yen commence à se raffermir et que les prix à l'importation diminuent.

Il a refusé de dire jusqu'où la BOJ devrait relever ses taux, soulignant que la politique ne devrait pas peser sur la politique monétaire de la banque centrale. (Reportage de Makiko Yamazaki et Yoshifumi Takemoto ; Rédaction de Sonali Paul)