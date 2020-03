Isolement automatique pour tous les voyageurs étrangers arrivant à Pékin de l'étranger

(.)

PEKIN, 15 mars (Reuters) - Tout voyageur arrivant à Pékin de l'étranger sera transféré dans un centre de quarantaine pour une période d'observation de 14 jours, a annoncé dimanche un responsable de la municipalité.

Cette nouvelle directive s'appliquera à compter de lundi.

Elle fait suite à l'évolution observée ces derniers jours par les autorités sanitaires chinoises qui ont constaté que la majorité des nouveaux cas de contamination par le coronavirus étaient des cas "importés" de l'étranger.

La Chine, d'où est partie l'épidémie en décembre dernier, a fait état dimanche de 20 nouveaux cas de contamination, dont 16 ont été "importés", précise la Commission nationale de la santé.

Dans la seule ville de Pékin, trois des nouveaux cas concernent des voyageurs en provenance d'Espagne. Le quatrième venait d'Italie et le dernier de Thaïlande.

Avec dix décès supplémentaires, la commission ajoute que l'épidémie a tué 3.199 personnes en Chine continentale et que 80.844 personnes ont été infectées par le virus.

Pékin a déjà orienté tous les vols internationaux vers l'aéroport international de Pékin Capitale, où un espace a été délimité pour prendre en charge les passagers arrivant de l'étranger, rapporte le site Beijing News.

Shanghai a déjà mis en place des mesures supplémentaires de sécurité et de contrôle, qui se traduisent par de très longs retards. (Brenda Goh, Judy Hua, Roxanne Liu et Dominique Patton version française Arthur Connan et Henri-Pierre André)