Israel Aerospace Industries (IAI) a conclu un contrat d'un milliard de dollars pour la fourniture d'un de ses systèmes à une tierce partie dont le nom n'a pas été dévoilé, a déclaré mardi l'entreprise publique de défense.

IAI, qui fabrique certains des drones et des systèmes de défense antimissile les plus avancés d'Israël, a déclaré dans une déclaration réglementaire à Tel Aviv que le contrat devrait atteindre environ 1 milliard de dollars et s'étaler sur cinq ans.

L'entreprise "produira et fournira un système à une tierce partie", a déclaré l'IAI, refusant de fournir plus de détails.