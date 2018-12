Israël-Bennett quitte son parti pour en fonder un nouveau

JERUSALEM, 29 décembre (Reuters) - Naftali Bennett, chef de file du parti d'extrême droite Le Foyer juif, a annoncé samedi qu'il quittait sa formation politique pour en fonder une nouvelle, à quelques mois des élections législatives d'avril.

La scission de ce parti, qui appartenait à la coalition gouvernementale sortante, ne constitue pas, en soi, pas un obstacle pour le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu donné largement favori des sondages.

Interrogé par des journalistes, Naftali Bennett a dit souhaiter élargir son audience, actuellement essentiellement constituée de religieux, ce que des spécialistes de la vie politique israélienne interprètent comme une volonté de séduire l'électorat centriste.

Naftali Bennett, ministre de l'Education sortant et chef de file du Foyer juif, et son adjointe, Ayelet Shaked ministre de la Justice sortante, disent quitter leur parti pour former "un nouveau parti de religieux et de laïcs dans un véritable partenariat".

Comme le Foyer juif, le nouveau parti, appelé "Nouvelle droite", défendra des positions ultrasécuritaires et continuera de s'opposer à la constitution d'un Etat palestinien, a dit Bennett sans que l'on sache si son ancienne formation allait perdurer.

Des sondages réalisés avant son annonce prédisent qu'il sera en mesure d'obtenir huit sièges à la Knesset, comme dans l'assemblée sortante. (Dan Williams, Nicolas Delame pour le service français)