JERUSALEM, 7 juillet (Reuters) - Des manifestants désireux de faire pression sur le gouvernement israélien pour qu'il parvienne à un accord sur les otages détenus par le Hamas ont commencé à défilé dimanche en Israël, bloquant des routes et dressant des piquets de grève devant les résidences des ministres.

Ces manifestations ont commencé à 6h29 (03h29 GMT), ce qui correspond à l'heure de l'assaut du Hamas sur Israël le 7 octobre, selon les médias israéliens.

Les manifestants ont notamment bloqué la circulation aux heures de pointe sur les principaux axes routiers du pays. Ils ont brièvement mis le feu à des pneus sur l'autoroute principale Tel Aviv-Jérusalem avant que la police ne libère le passage.

Les initiatives visant à conclure un accord entre Israël et le Hamas sur les otages détenus à Gaza après neuf mois de guerre se sont intensifiés ces derniers jours, les différents responsables exprimant leur optimisme tout en précisant que des divergences subsistent entre les deux camps.

Les autorités sanitaires de Gaza affirment que plus de 38.000 Palestiniens ont été tués depuis l'offensive d'Israël en représailles à l'attaque du Hamas dans le sud d'Israël. L'attaque du Hamas a fait 1.200 morts, tandis que plus de 250 personnes ont été prises en otages, selon les décomptes israéliens.

De petits groupes de manifestants munis de mégaphones et de banderoles ont également protesté devant les résidences d'un certain nombre de ministres et de parlementaires de la coalition au pouvoir en Israël.

"Échec total ! Échec total !", ont scandé les manifestants devant la résidence du ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer, membre du cercle rapproché de Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien.

Dans le kibboutz Or Haner, près de la frontière avec Gaza, les manifestants ont accroché un ballon noir pour chaque personne tuée dans l'attaque et un ballon jaune pour chaque otage encore détenu à Gaza.

Certains Israéliens ne partagent toutefois pas le point de vue des manifestants et pressent le gouvernement de Benjamin Netanyahu de rejeter un éventuel accord avec le Hamas. Selon eux, Israël doit poursuivre son offensive jusqu'à ce que tous les objectifs du pays soient atteints. (Reportage Alessandro Diviggiano et Ilan Rosenberg; version française Claude Chendjou)