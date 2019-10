Israël: Gantz ne verra pas Netanyahu mercredi

JERUSALEM, 1er octobre (Reuters) - Benny Gantz, chef de file du bloc centriste en Israël, a fait savoir mardi qu'il ne rencontrerait pas mercredi Benjamin Netanyahu, qui tente de former un gouvernement d'unité nationale.

Le Premier ministre sortant, qui s'est vu confier la tâche de constituer un nouveau gouvernement sur la base des résultats des élections législatives du 17 septembre, avait annoncé dimanche qu'il entendait rencontrer Benny Gantz pour de nouvelles négociations.

Mais le parti Bleu et blanc de l'ancien chef d'état-major des forces armées israéliennes a annoncé mardi que les conditions n'étaient pas encore réunies.

Les législatives du mois dernier, les secondes de l'année, n'ont pas produit de majorité claire à la Knesset.

Le Likoud de Netanyahu a décroché 32 des 120 sièges du Parlement, le parti Bleu et blanc en a obtenu 33.

Les négociateurs des deux partis se sont rencontrés dimanche sans succès. Chaque camp attribue l'échec à l'autre.

Le président israélien Reuben Rivlin a chargé mercredi dernier Netanyahu de tenter de former un nouveau gouvernement.

Le Premier ministre sortant dispose de 28 jours pour former une équipe ministérielle et peut en obtenir 14 de plus si ce délais est insuffisant. Il manque six sièges à la coalition de droite formée par le Likoud, les nationalistes et les partis religieux.

S'il échoue, Rivlin devrait vraisemblablement demander à Gantz de prendre le relais. Lui non plus ne dispose pas d'une solution évidente pour former une majorité parlementaire. (Maayan Lubell Henri-Pierre André pour le service français)