Israël-La 4e dose de vaccin offre plus de résistance chez les plus de 60 ans-étude

JERUSALEM, 23 janvier (Reuters) - Les personnes âgées de plus de 60 ans ayant reçu quatre doses de vaccin contre le COVID-19 présentent une résistance contre les formes graves de la maladie trois fois supérieures à celle d'un même groupe d'âge ayant reçu seulement trois doses, ont déclaré dimanche les autorités israéliennes.

Selon le ministère israélien de la Santé, la quatrième dose, aussi appelée seconde dose de rappel, permet en outre aux plus de 60 ans de disposer d'une résistance contre les infections deux fois supérieures à celle d'un même groupe d'âge n'ayant reçu qu'un rappel du vaccin.

Cette étude préliminaire, publiée lundi dernier par le centre médical israélien Sheba, montre que la quatrième dose de vaccin augmente davantage le niveau des anticorps mais "probablement" pas au point de se prémunir complètement contre le variant Omicron du coronavirus, très contagieux.

Israël a lancé au début du mois une nouvelle campagne de vaccination en proposant une quatrième dose du vaccin développé par Pfizer et BioNtech aux personnes de plus de 60 ans.

L'étude sur la quatrième dose de vaccin, menée avec plusieurs grandes universités israéliennes et le centre Sheba, a porté sur un groupe de 400.000 personnes de plus de 60 ans ayant reçu une deuxième dose de rappel et un autre de 600.000 personnes dans la même tranche d'âge ayant reçu une seule dose de rappel il y a plus de quatre mois. (Reportage Jeffrey Heller; version française Claude Chendjou)