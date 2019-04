Israël-La coalition Bleu et blanc de Gantz concède la défaite

JERUSALEM, 10 avril (Reuters) - La coalition centriste Bleu et blanc de Benny Gantz a reconnu mercredi sa défaite face au Likoud de Benjamin Netanyahu et ses alliés religieux et d'extrême droite lors des élections législatives de mardi en Israël.

Après dépouillement de 97% des bulletins, Bleu et blanc et le Likoud sont donnés au coude-à-coude avec 35 sièges chacun, mais Benjamin Netanyahu devrait pouvoir s'appuyer sur une majorité de 65 élus sur 120 pour entamer un cinquième mandat en tant que Premier ministre.

Alors que Benny Gantz avait crié victoire mardi soir, avant d'être démenti par les résultats partiels annoncés au fil de la nuit, le numéro deux de Bleu et blanc, Yaïr Lapid, a reconnu la défaite de la coalition centriste.

"Nous n'avons pas gagné cette fois. Nous allons mener une vie d'enfer au Likoud dans l'opposition", a-t-il déclaré à la télévision. (Ron Bousso Tangi Salaün pour le service français)