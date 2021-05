Israël-Le centriste Yair Lapid chargé de former un gouvernement

par Jeffrey Heller

JERUSALEM, 5 mai (Reuters) - L'élu centriste Yair Lapid a été chargé mercredi par le président israélien Reuven Rivlin de former un gouvernement après l'échec du Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahu, à réunir une majorité autour de lui au parlement.

Selon le chef d'Etat, Yair Lapid bénéficie actuellement du soutien de 56 députés sur les 120 que compte la Knesset.

Les élections législatives du 23 mars dernier, les quatrièmes organisées depuis 2019, n'avaient pas permis de dégager une majorité claire.

Un accord de partage du pouvoir a été évoqué. Il permettrait à Yair Lapid d'effectuer une rotation avec l'ultranationaliste Naftali Bennett, âgé de 49 ans, issu du parti Yamina.

Reuven Rivlin a rencontré séparément les deux dirigeants et chacun a proposé en son nom propre sa candidature pour mener des discussions en vue d'une coalition, a déclaré un porte-parole du président.

Rien ne garantit que des partis extérieurs à l'actuel gouvernement intérimaire parviendront à surmonter leurs divergences pour former un gouvernement de coalition.

Si le nouveau Premier ministre désigné venait à échouer à former une coalition sous 28 jours, le président israélien pourrait demander au parlement de s'accorder sur l'identité d'un nouveau chef de gouvernement dans un délai de trois semaines. En cas d'échec, un nouveau scrutin aura lieu.

Benjamin Netanyahu, âgé de 71 ans et au pouvoir sans discontinuer depuis 2009, n'est pas parvenu à respecter le délai de 28 jours que lui avait accordé le président pour constituer une coalition.

Il espère toutefois conserver ses fonctions malgré les successives élections législatives infructueuses et l'ouverture d'un procès à son encontre pour des accusations de corruption, qu'il rejette. (Avec Maayan Lubell et Dan Williams; version française Claude Chendjou, édité par Nicolas Delame et Jean Terzian)