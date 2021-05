Israël-Netanyahou juge "légitime" l'attaque contre les bureaux de AP et Al Djazira

WASHINGTON, 16 mai (Reuters) - L'immeuble de Gaza touché samedi par une frappe aérienne israélienne abritait le bureau des renseignements d'un groupe "terroriste" palestinien, en plus des locaux des médias internationaux Associated Press et Al Djazira, a affirmé dimanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

Ce bâtiment abritait "un bureau de renseignement de l'organisation terroriste palestinienne qui prépare et organise des attaques terroristes contre des civils israéliens, c'est donc une cible parfaitement légitime", a-t-il dit lors d'un entretien à l'émission "Face the Nation" de CBS.

Il a ajouté que les informations concernant l'attaque de samedi avaient été partagées avec les autorités américaines. (Raphael Satter; Blandine Hénault pour la version française)