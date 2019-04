Israël-Netanyahu annexera des colonies de Cisjordanie si réélu

(Actualisé avec précisions)

JERUSALEM, 6 avril (Reuters) - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé samedi lors d'une interview télévisée qu'il annexerait les colonies de peuplement juives situées en Cisjordanie occupée s'il remportait un nouveau mandat lors des élections de mardi.

La chaîne israélienne Channel 12 demandait au chef du gouvernement pourquoi il n'avait pas étendu la souveraineté israélienne aux grandes colonies de ce territoire palestinien, comme cela a été fait avec Jérusalem-Est et le plateau du Golan, deux territoires dont s'est emparé par Israël lors de la guerre des Six-Jours en 1967 et annexés par la suite.

"Qui dit que nous ne le ferons pas ? Nous sommes sur cette voie et nous en discutons", a déclaré le chef du gouvernement. "Vous demandez si nous passons à l'étape suivante. La réponse est oui, nous allons passer à l'étape suivante. Je vais étendre la souveraineté (d'Israël) et je ne fais pas de distinction entre blocs de colonies et colonies isolées."

Les Palestiniens veulent établir un État en Cisjordanie occupée, à Jérusalem-Est et dans la bande de Gaza.

Quelque 500.000 Israéliens vivent en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, au milieu de 2,6 millions de Palestiniens. Israël s'est retiré de Gaza en 2005. L'enclave est administrée par le Hamas palestinien.

Certains des partis que Netanyahu a dit vouloir inclure dans un gouvernement de coalition s'il remporte les élections, se sont prononcés pour l'annexion de certaines parties de la Cisjordanie. Netanyahu est en concurrence avec ces partis pour obtenir les suffrages des électeurs favorables aux colons lors de l'élection du 9 avril.

La plupart des pays considèrent que les colonies de peuplement construites par Israël sur les territoires pris lors de la guerre de 1967 sont illégales. Israël estime pour sa part que la question de la terre devra être résolue lors de pourparlers de paix avec les Palestiniens.

Les pourparlers de paix israélo-palestiniens sont gelés depuis 2014.

Le mois dernier, les États-Unis ont rompu avec des décennies de consensus international en reconnaissant la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan. (Maayan Lubell; Danielle Rouquié pour le service français)