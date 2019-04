Israël-Netanyahu brigue mardi un cinquième mandat

(Répétition sans changement d'une dépêche transmise lundi)

par Maayan Lubell

JERUSALEM, 9 avril (Reuters) - Les Israéliens sont appelés à élire mardi les 120 députés de la Knesset et les sondages prédisent une victoire des partis favorables au Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu, qui s'est engagé à annexer les colonies juives de Cisjordanie.

Le Likoud, le parti de droite de Netanyahu, devrait toutefois être devancé par le parti centriste "Bleu et blanc" dirigé par un ancien général très populaire, Benny Gantz.

Depuis les premières élections israéliennes en 1949, aucun parti politique n'a réussi à lui seul à obtenir une majorité absolue au Parlement, ce qui a parfois entraîné de longues tractations en vue de former des gouvernements de coalition.

Selon une enquête du quotidien Yedioth Ahronoth rendue publique vendredi, dernier jour autorisé pour la publication des sondages, le parti de Benny Gantz obtiendrait 30 sièges à la Knesset et le Likoud 26.

Mais les partis de la coalition de droite de Netanyahu totaliseraient 63 des 120 sièges du Parlement, une courte mais suffisante majorité. D'autres sondages vont également dans ce sens.

Le Parti travailliste n'est crédité que de dix sièges, contre 18 actuellement.

Pour entrer au Parlement, un parti doit obtenir au moins 3,25% des voix, ce qui représente quatre sièges.

Le scrutin sera clos mardi à 22h00 locales (19h00 GMT).

En fonction des résultats, le président Reuven Rivlin consultera les dirigeants des différentes formations politiques et choisira celui qu'il juge le plus à même de former un gouvernement. Ce n'est pas obligatoirement le chef du parti qui a remporté le plus de sièges.

Le dirigeant choisi aura alors 42 jours pour rendre sa copie et annoncer un gouvernement, faute de quoi le président demandera à un autre de s'atteler à la tâche.

LE PARTI ZEHOUT, "FAISEUR DE ROI" ?

Netanyahu, qui brigue un cinquième mandat, un record, vise à reconduire une coalition proche de celle qu'il dirige actuellement, avec des formations ultra-nationalistes et juives orthodoxes.

Gantz et son parti "Bleu et blanc" comptent sur une alliance avec la gauche mais les sondages ne lui laissent guère de chances d'obtenir une majorité.

Le parti Zehout de Moshe Feiglin, ancien membre du Likoud, pourrait se retrouver en position de "faiseur de roi". Il présente en effet dans son programme des mesures "libertaires", comme la légalisation progressive du cannabis, qui rencontrent un écho certain dans l'électorat.

Zehout est par ailleurs favorable à l'annexion de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Il veut inciter les Palestiniens à émigrer et prône la construction d'un troisième Temple à Jérusalem.

Samedi, Benjamin Netanyahu a annoncé lors d'une interview télévisée qu'il annexerait les colonies de peuplement juives situées en Cisjordanie occupée s'il remportait un nouveau mandat.

La Chaîne 12 israélienne demandait au chef du gouvernement pourquoi il n'avait pas étendu la souveraineté israélienne aux grandes colonies de ce territoire palestinien, comme cela a été fait avec Jérusalem-Est et le plateau du Golan, deux territoires dont s'est emparé par Israël lors de la guerre des Six-Jours en 1967 et annexés par la suite.

"Qui dit que nous ne le ferons pas ? Nous sommes sur cette voie et nous en discutons", a déclaré Netanyahu. "Vous demandez si nous passons à l'étape suivante. La réponse est oui, nous allons passer à l'étape suivante. Je vais étendre la souveraineté (d'Israël) et je ne fais pas de distinction entre blocs de colonies et colonies isolées."

Après des décennies de construction de colonies, plus de 400.000 Israéliens vivent désormais en Cisjordanie, protégés par l'armée israélienne. (Avec Rami Amichai et Ron Bousso; Guy Kerivel pour le service français)