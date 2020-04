Israël-Netanyahu et Gantz proches d'un accord pour former un gouvernement

JERUSALEM, 14 avril (Reuters) - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son principal rival Benny Gantz étaient sur le point de conclure un accord mardi pour former un gouvernement national d'urgence afin de combattre la crise du coronavirus et de mettre fin à l'impasse politique sans précédent dans laquelle se trouve le pays.

Le mandat de 28 jours qu'avait Gantz pour constituer une coalition après les élections non concluantes du mois dernier devait expirer à minuit, mais le président Reuven Rivlin, qui supervise les pourparlers, l'a prolongé de deux jours.

Gantz et Netanyahu se sont rencontrés dans la nuit dans un ultime effort pour régler leurs différends. Par la suite, ils ont publié une déclaration commune disant qu'ils avaient fait "des progrès significatifs". Les deux devraient revoir leurs équipes de négociation plus tard dans la matinée.

Sans accord, il appartiendra au Parlement de choisir un candidat qui aurait alors 14 jours pour former un gouvernement. Ne pas le faire déclencherait automatiquement une élection anticipée.

Benjamin Netanyahu a imposé une interdiction de voyager pendant les derniers jours de la fête de la Pâque pour endiguer la propagation du coronavirus.

Les restrictions déjà en place ont confiné la plupart des Israéliens chez eux pendant des semaines, forçant de nombreuses entreprises à fermer et faisant monter le chômage à plus de 25%.

Netanyahu a déclaré que son cabinet pourrait formuler une "stratégie de sortie" dès ce week-end, bien qu'il ait averti que les restrictions sur l'économie et l'éducation seraient assouplies progressivement et qu'il n'y aurait pas de retour complet à la routine avant la découverte d'un vaccin contre le coronavirus. (Ari Rabinovitch, Jeffrey Heller et Dan Williams, version française Camille Raynaud)