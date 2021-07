Israël/Palestiniens-Gantz parle de mesures de confiance avec Abbas

JERUSALEM, 19 juillet (Reuters) - Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a déclaré s'être entretenu lundi avec Mahmoud Abbas et être convenu avec le président palestinien de la nécessité de prendre des mesures susceptibles d'établir un climat de confiance.

Il s'agit du premier contact à ce niveau rendu public par le nouveau gouvernement israélien, entré en fonction le mois dernier après la création d'une coalition hétéroclite ayant délogé Benjamin Netanyahu du pouvoir.

"La discussion a été positive et tous deux ont évoqué la nécessité de faire avancer des mesures de confiance entre Israël et l'Autorité palestinienne, qui bénéficieront à l'économie et à la sécurité de l'ensemble de la région", ont déclaré les services Benny Gantz dans un communiqué.

La présidence palestinienne a confirmé que cet entretien avait eu lieu sans en préciser la teneur.

