Israël-SpaceIL prévoit le lancement d'une nouvelle sonde lunaire

JERUSALEM, 14 avril (Reuters) - L'entreprise à but non lucratif SpaceIL, qui a contribué à la construction de la première sonde lunaire israélienne baptisée Beresheet, a déclaré samedi qu'elle allait entreprendre une nouvelle mission, après que la sonde s'est écrasée jeudi sur la surface de la Lune à cause de défaillances techniques.

"J'ai eu du temps pour réfléchir à ce qui s'est passé, et vu tous les encouragements que j'ai reçus et les soutiens venus de personnes à travers le monde, je suis venu annoncé un nouveau projet - Beresheet 2", a déclaré à la chaîne de télévision Channel 12 le président de SpaceIL, le milliardaire Morris Kahn.

La sonde Beresheet, "genèse" en hébreu, avait été construire par SpaceIL et le groupe public de défense Israel Aerospace Industries (IAI) pour la somme de 100 millions de dollars, provenant en grande partie de mécènes privés dont Kahn.

Selon l'homme d'affaires, le gouvernement israélien a contribué au financement du projet à hauteur de 3 millions de dollars.

Des donateurs privés ont d'ores et déjà promis des fonds pour le lancement d'une nouvelle mission spatiale, a déclaré Kahn, indiquant que des fonds pourraient venir de particuliers afin qu'il s'agisse d'un "projet du peuple israélien".

"Nous avons commencé quelque chose que nous voulons terminer, et nous allons poser notre drapeau sur la Lune", a-t-il ajouté.

L'Etat hébreu espère devenir la quatrième puissance à faire alunir un engin, après les Etats-Unis, la Russie et la Chine. (Dan Williams; Jean Terzian pour le service français)