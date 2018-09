Israël accuse l'Iran de cacher du matériel nucléaire à Téhéran

(Actualisé avec réaction de Téhéran)

NATIONS UNIES/GENEVE, 28 septembre (Reuters) - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé jeudi l'Iran de dissimuler des équipements nucléaires dans un entrepôt à Téhéran, ce qui, a-t-il dit, prouve que Téhéran n'a pas abandonné son programme d'armes nucléaires.

S'exprimant devant l'Assemblée générale des Nations unies, le chef du gouvernement israélien a exhibé une série de photos montrant un bâtiment situé à Téhéran ayant selon lui abrité des équipements nucléaires.

"Aujourd'hui, je révèle pour la première fois que l'Iran possède une autre installation secrète à Téhéran, un entrepôt atomique secret pour stocker de grandes quantités de matériel et d'équipement relatifs au programme nucléaire secret iranien", a déclaré Netanyahu à l'Assemblée générale des Nations unies.

"Depuis que nous avons effectué une descente dans le dépôt atomique, ils ont été occupés à nettoyer l'entrepôt atomique. Le mois dernier, ils ont retiré 15 kilogrammes de matière radioactive. Savez-vous ce qu'ils en ont fait?", a demandé le chef du gouvernement israélien. "Ils les ont sortis et ils les ont répandus autour de Téhéran dans le but de cacher les preuves."

Benjamin Netanyahu a appelé l'agence atomique des Nations unies, l'AIEA, à procéder à des inspections immédiates dans un lieu connu d'Israël.

S'exprimant sous le sceau de l'anonymat, une source américaine a relativisé ces accusations, les qualifiant de "légèrement trompeuses". "Nous connaissons ce bâtiment depuis longtemps et il est rempli de dossiers et de papiers, pas de tubes en aluminium pour centrifuges."

Invité à commenter les accusations du Premier ministre israélien, Bahram Qassemi, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères les a balayées.

"Le monde va éclater de rire devant ce type de discours, faux, sans intérêt et inutile", a-t-il ajouté. (John Irish, Arshad Mohammed, Yara Bayoumy et Michelle Nichols; Babak Dehghanpisheh à Genève, Danielle Rouquié et Nicolas Delame pour le service français)