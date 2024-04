L'ambassade d'Iran en Syrie a été bombardée lundi par des avions israéliens présumés, dans le cadre d'une escalade de la guerre menée par Israël contre les mandataires régionaux de l'Iran, détruisant un bâtiment lors d'une frappe qui, selon Téhéran, a tué un haut commandant des Gardiens de la révolution et plusieurs diplomates.

Les journalistes de Reuters présents sur le site, dans le quartier de Mezzeh à Damas, ont vu des secouristes grimper sur les décombres d'un bâtiment détruit à l'intérieur de l'enceinte diplomatique, adjacente au bâtiment principal de l'ambassade. Des véhicules de secours étaient garés à l'extérieur. Un drapeau iranien était suspendu à un poteau devant les débris.

Le ministre syrien des affaires étrangères et le ministre de l'intérieur ont été aperçus sur les lieux.

Israël cible depuis longtemps les installations militaires iraniennes et celles de ses mandataires en Syrie, et a intensifié ces frappes parallèlement à sa campagne contre le Hamas, groupe palestinien soutenu par l'Iran, dans la bande de Gaza. C'est la première fois que le vaste complexe de l'ambassade a été touché.

En règle générale, Israël ne commente pas les attaques menées par ses forces en Syrie. Interrogé sur la frappe, un porte-parole de l'armée israélienne a déclaré : "Nous ne commentons pas les informations qui circulent en Syrie : "Nous ne commentons pas les informations diffusées par les médias étrangers.

L'ambassadeur iranien en Syrie, Hossein Akbari, qui n'a pas été blessé, a déclaré qu'au moins cinq personnes avaient été tuées dans l'attaque et que la réponse de Téhéran serait "sévère".

Les médias d'État iraniens ont déclaré que l'une des personnes tuées était Mohammad Reza Zahedi, un haut commandant du Corps des gardiens de la révolution iranien (IRGC), et que Téhéran pensait qu'il était la cible de l'attentat.

Les médias d'État syriens ont indiqué qu'au moins six personnes avaient été tuées et que plusieurs autres avaient été blessées.

La Maison Blanche n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, qui a précipité la guerre à Gaza, Israël a intensifié les frappes aériennes en Syrie contre les gardes iraniens et le groupe armé libanais Hezbollah, soutenu par Téhéran, qui appuient tous deux le gouvernement du président Bachar el-Assad.

Vendredi, Israël a mené ses frappes les plus meurtrières depuis des mois sur la province d'Alep, dans le nord de la Syrie, et a tué un combattant de haut rang du Hezbollah au Liban. Il a également frappé régulièrement les aéroports d'Alep et de Damas pour tenter de mettre un terme aux transferts d'armes de l'Iran vers ses mandataires.

L'armée israélienne a déclaré lundi qu'elle avait empêché l'introduction clandestine en Cisjordanie d'armes de pointe, notamment des charges d'éclats d'obus et des mines antichars, en provenance d'Iran.

Les armes ont été découvertes lors d'une opération contre un agent du Hezbollah et des Gardiens de la révolution iraniens basé au Liban, qui recrutait des agents pour passer des armes en contrebande et mener des attaques en Cisjordanie. (Reportage de Reuters ; Rédaction de Peter Graff ; Montage de Kevin Liffey)