par Dan Williams, Nidal al-Mughrabi et Arafat Barbakh

JERUSALEM/LE CAIRE/GAZA, 2 janvier (Reuters) - Israël a déclaré mardi que ses troupes avaient tué des dizaines de combattants dans le nord de la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures, tandis que ses avions et ses chars ont intensifié leurs frappes sur le sud de l'enclave palestinienne.

Des habitants ont également fait état de violents combats dans les zones centrales du territoire, et de bombardements dans certaines parties du camp de réfugiés d'al Bureij.

Selon le ministère de la santé de Gaza, contrôlé par la Hamas, quelque 207 Palestiniens ont été tués et 338 blessés au cours des dernières 24 heures. Cela porte le nombre total de morts côté Palestiniens à 22.185 en près de trois mois de guerre.

Ces combats surviennent après qu'Israël a annoncé son intention de retirer certaines de ses troupes, marquant ainsi une nouvelle phase dans la guerre contre le Hamas.

Les responsables israéliens affirment que de nombreux mois seront encore nécessaires pour atteindre leur objectif, qui est d'éradiquer le Hamas.

Dans son point quotidien, l'armée israélienne rapporte que ses forces ont pris pour cible au cours de la journée écoulée des combattants dans la ville de Gaza, dans le nord de l'enclave et dans des lieux non précisés le long de la côte méditerranéenne.

"Dans la région de Jabaliya, les troupes ont tué des dizaines de terroristes, parmi lesquels certains tentaient de poser des engins explosifs, d'autres qui utilisaient des drones et ceux qui étaient armés et identifiés comme se dirigeant vers les forces armées", a déclaré l'armée.

Tsahal affirme également avoir saisi des armes et démonté des lance-roquettes à Khan Younès, dans le sud, et dans une école des Nations Unies à al Bureij.

Par ailleurs, le Croissant-Rouge palestinien a déclaré mardi que "plusieurs" personnes avaient été tuées et blessées lors d'un nouveau bombardement israélien sur son siège à Khan Younès.

BOMBARDEMENTS

Selon les habitants de Gaza, les avions de guerre et les chars israéliens ont intensifié les bombardements dans l'est et le nord de Khan Younès, où des dizaines de milliers de Palestiniens ont cherché refuge après avoir été déplacés.

Dans une maison du centre de Khan Younès, des équipes médicales ont récupéré les corps de deux femmes tuées lors d'une frappe aérienne israélienne mardi matin, ont indiqué des responsables de la santé.

Le Hamas et le Djihad islamique ont déclaré dans des communiqués distincts avoir effectué des tirs de mortiers et de roquettes antichars contre les forces israéliennes dans la ville et qu'ils les empêchaient d'avancer dans la partie ouest. Des chars sont stationnés à l'est, au nord et au centre.

Lundi, la branche armée du Hamas a affirmé avoir tué 15 soldats israéliens après avoir déclenché un champ de mines explosives à l'est du quartier de Tuffah, dans la ville de Gaza.

Le Hamas a également montré qu'il était toujours capable de cibler Israël après plus de 12 semaines de guerre, en tirant des roquettes sur Tel Aviv.

En Cisjordanie occupée, l'armée israélienne dit avoir tué quatre combattants armés qui leur avaient tiré dessus depuis une maison du village palestinien d'Azzun.

Dans le nord d'Israël, les autorités israéliennes affirment vouloir mettre un terme à la situation à la frontière avec le Liban, où les soldats de Tsahal et les combattants du Hezbollah échangent des tirs d'artillerie presque quotidiennement.

(Reportage Dan Williams, Nidal al-Mughrabi et Arafat Barbakh, rédigé par Angus McDowall, Michael Perry et Angus MacSwan ; version française Kate Entringer)