Israël dit avoir abattu un drone tiré par le Hezbollah

JERUSALEM, 12 août (Reuters) - L'armée israélienne a annoncé jeudi avoir abattu un drone appartenant au mouvement chiite libanais Hezbollah après que l'engin a pénétré l'espace aérien de l'Etat hébreu en provenance du Liban, précisant que l'incident était survenu mercredi.

"Nos troupes ont surveillé et abattu avec succès le drone", a-t-elle rapporté dans un communiqué, sans donner de précisions sur l'engin.

D'après la presse locale, le drone n'était pas armé et effectuait vraisemblablement une mission de reconnaissance.

Les tensions à la frontière entre Israël et le Liban se sont intensifiées la semaine dernière, après que le Hezbollah a mené des attaques à la roquette auxquelles Tsahal a répondu en effectuant des frappes aériennes et des tirs d'artillerie. (Reportage Jeffrey Heller et Ahmed Tolba; version française Jean Terzian)