JERUSALEM (Reuters) - L'armée israélienne a déclaré samedi avoir frappé depuis le début de la guerre à Gaza, le 7 octobre, plus de 50 cibles en Syrie liées au mouvement libanais du Hezbollah, soutenu par l'Iran.

"Nous agissons. Nous serons partout où se trouve le Hezbollah", a déclaré lors d'un point presse le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari.

Par ailleurs, les forces israéliennes ont attaqué 34.000 cibles du Hezbollah au Liban, dont 120 avant-postes de surveillance de la frontière, 40 caches de missiles et d'autres armes et plus de 40 centres de commandement, a ajouté le porte-parole, chiffrant le nombre de morts dans le camp opposé à plus de 200.

Daniel Hagari a également indiqué qu'Israël avait déployé trois divisions militaires de son côté de la frontière avec le Liban, en prévision de l'implication du Hezbollah, après l'attaque du Hamas palestinien contre l'État hébreu le 7 octobre.

Après l'évacuation de dizaines de milliers d'habitants du nord du pays, Israël a menacé d'intensifier les combats au Liban si le Hezbollah ne se retirait pas de la frontière, et a sollicité l'aide de l'Occident pour trouver une solution diplomatique.

(Rédigé par Dan Williams, version française Kate Entringer)