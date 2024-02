BEYROUTH/JERUSALEM, 19 février (Reuters) - Les abords de la ville de Ghaziyé au Liban, à une soixantaine de kilomètres de la frontière avec Israël, ont été la cible lundi d'au moins deux bombardements aériens, ont rapporté des témoins.

Ces derniers ont dit avoir entendu plusieurs puissantes détonations et vu deux épaisses colonnes de fumée noire s'élever de la périphérie de cette ville située sur le littoral méditerranéen, juste au sud de Saïda.

L'armée israélienne a déclaré avoir frappé des dépôts d'armes près de Saïda en représailles à un lancement de drone par le Hezbollah libanais contre le territoire israélien.

"Nous avons repéré un objet volant sans pilote du Hezbollah près de Tibériade, qui a apparemment franchi (la frontière) aujourd'hui et s'est écrasé près de Tibériade. En réaction à cette activité, nous avons attaqué des dépôts d'armes près de Saïda", a dit Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, lors d'un point presse retransmis à la télévision.

Israël et le Hezbollah libanais, mouvement chiite soutenu par l'Iran, multiplient les échanges de tirs et les attaques transfrontalières depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza déclenchée par l'attaque du Hamas palestinien en territoire israélien le 7 octobre. (Rédigé par Laila Bassam et Maya Gebeily à Beyrouth, Ari Rabinovitch à Jérusalem, version française Bertrand Boucey, édité par Nicolas Delame)