par Arafat Barbakh, Tyrone Siu et Nidal al-Mughrabi

GAZA, 17 janvier (Reuters) - Israël a intensifié mercredi son offensive à Khan Younès, la principale ville du sud de la bande de Gaza, déployant notamment des chars d'assaut dans l'ouest de la localité où, selon la Jordanie, un hôpital de campagne a été gravement endommagé par des frappes de Tsahal à proximité.

L'armée jordanienne a dit tenir Israël pour responsable d'une "violation flagrante du droit international" pour les dégâts causés à l'hôpital Nasser, qu'elle a imputés à un bombardement israélien dans le quartier.

Aucun commentaire n'a été effectué dans l'immédiat par l'armée israélienne.

L'aide humanitaire destinée à des habitants de Gaza et à des otages israéliens détenus dans l'enclave est arrivée mercredi dans la péninsule du Sinaï, dans le nord de l'Egypte, conformément à un accord obtenu par la France et le Qatar, ont indiqué des représentants des services de sécurité égyptiens et du Croissant Rouge palestinien.

Menée en réponse à l'attaque du Hamas du 7 octobre qui a fait 1.200 morts et lors de laquelle quelque 250 personnes ont été enlevées, selon les autorités israéliennes, l'offensive d'Israël dans la bande de Gaza a ravagé des quartiers entiers de l'enclave, déplacé la majorité des 2,3 millions d'habitants et provoqué selon l'Onu une catastrophe humanitaire.

Selon les services de santé palestiniens, 163 Gazaouis ont été tués au cours des vingt-quatre dernières heures, portant à 24.448 le nombre de Palestiniens tués depuis le début de la guerre il y a plus de trois mois.

Israël, dont l'objectif annoncé est d'"éradiquer" le Hamas, dit avoir tué 9.000 combattants palestiniens dans le cadre de son offensive. L'Etat hébreu répète qu'il stoppera son offensive seulement lorsque son objectif sera atteint et que tous les otages seront libérés - la moitié d'entre eux ont été relâchés dans le cadre d'une médiation du Qatar.

Les communications étaient hors-service dans la bande de Gaza pour une sixième journée consécutive mercredi, rendant impossible pour les Palestiniens de consulter de quelconques avertissements de l'armée israélienne sur les opérations de ses troupes.

"MILITARISATION STRATÉGIQUE"

L'arrivée des chars israéliens dans l'ouest de Khan Younès dans la nuit de mardi à mercredi, à la suite d'un communiqué de Tsahal rapportant des tirs contre les soldats israéliens en provenance de cette zone, a poussé les gens se trouvant à l'hôpital Nasser et dans ses environs à fuir.

D'après les autorités sanitaires palestiniennes, sept personnes ont été tuées dans des frappes israéliennes ayant endommagé des habitations situées à proximité de l'hôpital Nasser, l'un des derniers hôpitaux gazaouis encore partiellement opérationnel - deux tiers des centres hospitaliers de l'enclave palestinienne ont été mis hors-service depuis le début de l'offensive israélienne.

Le porte-parole du gouvernement israélien a déclaré que des hôpitaux de campagne supplémentaires devraient être installés et opérationnels dans les prochains jours, dénonçant la "militarisation stratégique des hôpitaux existants de Gaza" par le Hamas.

Cela prouve que ce sont les combattants du Hamas qui violent le droit international, a ajouté Eylon Levy.

Des explosions ont été entendues principalement dans l'ouest de Khan Younès à mesure de l'avancée des chars israéliens, de la fumée noire se répandant dans le ciel en différents endroits.

Israël a dit avoir tué six combattants palestiniens dont un officier du Hamas en charge d'interroger des espions présumés.

Au nord de la bande de Gaza, les combats se sont intensifiés à Jabalia, ville densément peuplée, après que les chars israéliens ont de nouveau fait irruption mardi dans des zones que Tsahal avait délaissées la semaine dernière.

Israël a annoncé début janvier revoir à la baisse l'ampleur de ses opérations dans le nord de l'enclave, disant adopter une approche "plus ciblée" dans sa lutte contre le Hamas. (Reportage Nidal al-Mughrabi à Doha, Arafat Barbakh à Gaza, Tyrone Siu à la frontière Gaza-Israël, Dan Williams et Maayan Lubell à Jérusalem, Suleiman Al-Khalidi à Amman, Clauda Tanios à Dubai; version française Jean Terzian, édité par Tangi Salaün)