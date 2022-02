Israël mène une frappe en Syrie après un tir de missile

JÉRUSALEM, 9 février (Reuters) - L'armée israélienne a déclaré mercredi avoir mené une frappe contre des batteries de missiles en Syrie après qu'un missile anti-aérien syrien a été tiré vers Israël.

La télévision d'Etat syrienne a rapporté plus tôt qu'un soldat avait été tué et cinq personnes blessées après une attaque israélienne aux abords de Damas, citant une source militaire.

Un porte-parole de l'armée israélienne n'a fait aucun commentaire sur cette information.

L'armée israélienne a toutefois indiqué avoir procédé à une contre-attaque après un tir de missile syrien.

"En réponse à un tir de missile anti-aérien lancé plus tôt dans la soirée, les forces de défense israéliennes ont frappé une batterie de missiles sol-air et un radar d'où des tirs avaient été lancés contre ses avions", a écrit l'armée israélienne sur Twitter. (Reportage Jeffrey Heller, avec Kinda Makieh et Ahmed Tolba; version française Camille Raynaud)