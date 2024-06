JÉRUSALEM, 16 juin (Reuters) - L'intensification des tirs du Hezbollah libanais contre Israël pourrait déclencher une dangereuse escalade, a prévenu dimanche l'armée israélienne.

"L'agression croissante du Hezbollah nous mène au bord de ce qui pourrait être une escalade plus importante qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour le Liban et la région dans son ensemble", a déclaré le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari, dans une vidéo.

Le Hezbollah a lancé la semaine dernière des attaques à la roquette et au drone, son offensive la plus importante avec ce type d'arme depuis le début du conflit entre le Hamas et Israël, le 7 octobre dernier.

L'armée israélienne a dit avoir mené dimanche plusieurs frappes aérienne contre le groupe dans le sud du Liban.

La France et les Etats-Unis redoublent d'efforts pour apaiser les tensions entre Israël et le Hezbollah. Le groupe armé libanais a toutefois indiqué qu'il ne cesserait pas ses tirs à moins qu'Israël ne mette fin à son offensive militaire dans la bande de Gaza.

"Israël prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger sa population jusqu'à ce que la sécurité à notre frontière avec le Liban soit restaurée", a dit Daniel Hagari. (Maayan Lubell; version française Camille Raynaud)