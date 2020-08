Israël prend pour cible un commando à la frontière syrienne

JERUSALEM, 3 août (Reuters) - L'armée israélienne a annoncé lundi avoir pris pour cible un groupe de quatre personnes qui avait posé des explosifs sur des barrières à la frontière avec la Syrie, sur le plateau du Golan.

Des soldats ont repéré ce groupe près d'un poste frontière pendant la nuit et, avec un appui aérien, "ont tiré simultanément en direction du commando de quatre terroristes", a précisé Tsahal, ajoutant avoir touché l'un des membres du commando.

Aucun militaire israélien n'a été blessé. Un porte-parole de l'armée a déclaré qu'il était trop tôt pour préciser si le commando appartenait à une organisation donnée mais a ajouté que l'Etat hébreu tenait "le régime syrien" pour responsable.

Damas n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat.

La tension monte depuis plusieurs semaines à la frontière entre Israël et la Syrie et Tsahal a renforcé sa présence dans le nord, près des frontières de la Syrie et du Liban. (Ari Rabinovitch, version française Marc Angrand)