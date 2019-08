Israël, pressé par Trump, interdit la visite d'élues démocrates du Congrès US

JERUSALEM/WASHINGTON, 16 août (Reuters) - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a interdit jeudi à deux élues démocrates du Congrès américain, Rashida Tlaib et Ilhan Omar, d'effectuer la visite qu'elles ont prévue en Israël, une décision prise après que le président américain Donald Trump a fait une demande en ce sens.

Rashida Tlaib et Ilhan Omar, les deux premières femmes musulmanes élues au Congrès américain, font partie de l'aile progressiste du Parti démocrate et ont critiqué les politiques adoptées par Donald Trump et par Israël à l'égard des Palestiniens.

Cette décision de Tel Aviv, immédiatement condamnée par de nombreux démocrates aux Etats-Unis et par des représentants palestiniens, pourrait renforcer le soutien dont disposent Netanyahu et Trump au sein de l'électorat conservateur alors qu'ils sont tous les deux en campagne - élections législatives en Israël le 17 septembre, élection présidentielle aux Etats-Unis en novembre 2020.

Omar a dénoncé un "affront" et une "insulte aux valeurs démocratiques".

Israël avait dans un premier temps autorisé la visite des deux élues avant de changer d'avis sous la pression de Trump, a dit à Reuters une source ayant pris part mercredi à des discussions entre Netanyahu, ses conseillers et des membres du gouvernement.

Le site d'information Axios avait rapporté samedi que le président américain faisait pression en ce sens auprès de Tel Aviv, ce que la Maison blanche avait alors démenti.

Donald Trump a écrit jeudi sur Twitter que "cela serait un signe de grande faiblesse si Israël permettait aux élues Omar et Tlaib d'effectuer une visite... Elles sont une disgrâce !".

Interrogé ensuite par les journalistes, il a refusé de dire s'il s'était entretenu avec Netanyahu mais a indiqué avoir "parlé à des personnes" en Israël.

Le président américain s'en est pris à plusieurs reprises à Omar et Tlaib, ainsi qu'à deux autres élues démocrates du Congrès issues de minorités, Alexandria Ocasio-Cortez et Ayanna Pressley. Il a déclenché la controverse le mois dernier en leur demandant de "retourner" d'où elles viennent. (Maayan Lubell et Patricia Zengerle, avec Jeffrey Heller à Jérusalem, Makini Brice et Patricia Zengerle à Washington; Jean Terzian pour le service français)