Israël reconfinée, doublement désertée pendant le Yom Kippour

par Dan Williams

JÉRUSALEM, 28 septembre (Reuters) - À l'occasion de la célébration de Yom Kippour, les rues d'Israël ont paru lundi plus désertes encore que les années précédentes, le reconfinement récent de la population destiné à lutter contre le coronavirus ayant doublement immobilisé le pays en ce jour sacré.

Fête religieuse consacrée à la prière et au jeûne, le Yom Kippour remplit traditionnellement les synagogues. Les magasins et les entreprises ferment alors leurs portes, le trafic est interrompu, les radios et les télévisions se taisent.

Un deuxième confinement de l'ensemble de la population est entré en vigueur en Israël la semaine dernière en raison d'une résurgence de l'épidémie qui fait craindre une saturation des hôpitaux.

"Je présente mes excuses à tous en Israël - membres des services de sécurité, ceux qui sont attachés à la tradition, religieux, ultra-religieux - pour les limitations imposées en cette période de fête", a déclaré dans une lettre citée par les médias israéliens Ronni Gamzu, numéro un de la lutte sanitaire, au sujet du reconfinement.

Selon le porte-parole du grand rabbinat d'Israël, les directives du ministère israélien de la Santé concernant les restrictions applicables pendant la prière ont entraîné la fermeture de nombreuses synagogues. Ces mesures sont en effet les premières du genre, depuis 1948, à être généralisées dans les lieux de culte pendant le Yom Kippour.

Israël, peuplé de neuf millions d'habitants, a fait état de 1.169 morts depuis le début de l'épidémie sur le territoire. (Version française Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)