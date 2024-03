LE CAIRE, 18 mars (Reuters) - Israël a refusé lundi au commissaire général de l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) l'accès à la bande de Gaza, une décision sans précédent à un moment où les besoins de la population sont immenses, rapportent l'UNRWA et l'Egypte.

Philippe Lazzarini voulait se rendre dans la ville de Rafah, dans le sud de l'enclave palestinienne.

"Le gouvernement israélien vous a refusé l'entrée, ce qui est sans précédent pour un représentant occupant un poste aussi élevé," a déclaré le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukri lors d'une conférence de presse au Caire avec le responsable de l'UNRWA.

Le bureau du Premier ministre israélien et le ministère des Affaires étrangères n'avaient pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Les autorités israéliennes ont accusé en janvier 12 agents de l'UNRWA d'avoir participé à l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier. Elles avaient réclamé alors la démission de Philippe Lazzarini.

"Le jour où de nouvelles données sont publiées sur la famine à #GAZA, les autorités israéliennes me refusent l'entrée à Gaza", a écrit Philippe Lazzarini sur le réseau social X.

"Cette famine provoquée sous nos yeux est une tache sur notre humanité collective", a-t-il souligné.

La famine affectera le nord de la bande de Gaza au plus tard en mai, selon une évaluation de l'Integrated Food Security Phase Classification (IPC) publiée lundi. (Reportage Sarah El Safty, Nayera Abdallah, Clauda Tanios et Tom Perry à Beyrouth, James Mackenzie et Emily Rose à Jérusalem, rédigé par Tom Perry; version française Stéphanie Hamel, édité par Sophie Louet)