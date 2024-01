(Actualisé avec détails, manifestants)

LA HAYE, 12 janvier (Reuters) - Israël a rejeté vendredi les accusations de génocide portées par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice (CIJ), revendiquant le droit à la légitime défense après les massacres perpétrés le 7 octobre par le Hamas.

Au deuxième et dernier jour d'audience devant le tribunal de La Haye, les avocats de l'Etat hébreu ont dénoncé des allégations sans fondement après avoir écouté la veille leurs pairs sud-africains accuser Israël de mener une campagne destinée à "détruire la population" de la bande de Gaza.

Les avocats israéliens ont accusé en retour l'Afrique du Sud de faire le jeu du Hamas palestinien, considéré comme une organisation terroriste par les Occidentaux.

Les actions militaires d'Israël sont des actes d'autodéfense contre le Hamas et "d'autres organisations terroristes", a déclaré Tal Becker, conseiller juridique du ministère israélien des Affaires étrangères.

L'interprétation des faits par l'Afrique du Sud est "grossièrement déformée", a-t-il dit, ajoutant : "S'il y a eu des actes de génocide, ils ont été perpétrés contre Israël."

Ils affirment également qu'Israël fait tout ce qui est possible pour atténuer les souffrances humanitaires à Gaza, notamment en incitant les Palestiniens à évacuer.

L'Afrique du Sud a déposé en décembre une requête auprès de la CIJ dans laquelle elle estime que la guerre menée par Israël contre les combattants du Hamas à Gaza viole la Convention sur le génocide de 1948. Ce traité, adopté par l'Assemblée générale de l'Onu, définit le génocide comme "des actes commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux".

L'Afrique du Sud réclame de la Cour, organe judiciaire principal des Nations unies, des mesures d'urgence pour faire cesser l'offensive israélienne. Le tribunal devrait se prononcer avant la fin du mois sur ces mesures d'urgence mais sa décision sur les allégations de génocide pourrait prendre des années.

Selon Tal Becker, Pretoria "cherche à affaiblir le droit inhérent d'Israël à se défendre" et "à rendre Israël sans défense".

"Comment un occupant qui opprime les gens depuis 75 ans peut-il dire qu'il s'agit de légitime défense ?", a commenté Neen Haijjawi, une Palestinienne récemment arrivée aux Pays-Bas, et qui protestait devant le Palais de la Paix de La Haye avec d'autres manifestants.

L'offensive israélienne, lancée après les massacres du 7 octobre qui ont coûté la vie à quelque 1.200 Israéliens, a fait plus de 23.000 morts dans la bande de Gaza transformée en champ de ruines.

Les décisions de la Cour internationale sont définitives et non contestables en appel mais elle n'a aucun moyen de les faire appliquer. Le débat revêt cependant une forte portée symbolique et des partisans des deux camps manifestent depuis deux jours à La Haye. (Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Kate Entringer)

par Anthony Deutsch, Toby Sterling et Stephanie van den Berg