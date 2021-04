Israël s'engage à coopérer avec les Etats-Unis sur l'Iran

par Dan Williams

JERUSALEM, 11 avril (Reuters) - Israël coopérera étroitement avec les Etats-Unis sur l'Iran, a déclaré dimanche le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, à son homologue américain, en disant espérer qu'une éventuelle relance de l'accord international sur le programme nucléaire iranien sauvegarde la sécurité de son pays.

"Israël considère les Etats-Unis comme un partenaire à part entière sur tous les théâtres d'opérations, et l'Iran est loin d'être le dernier", a dit Benny Gantz après avoir accueilli Lloyd Austin à Tel Aviv.

"Et nous coopérerons étroitement avec nos alliés américains pour assurer que tout éventuel nouvel accord avec l'Iran garantisse les intérêts vitaux du monde et des Etats-Unis, empêche une course aux armements dangereuse dans notre région et protège l'Etat d'Israël."

Lloyd Austin, qui a entamé dimanche en Israël la première visite d'un haut représentant de l'administration Biden, a assuré son hôte que Washington considérait son alliance avec l'Etat hébreu comme un élément clé de sécurité régionale.

Lors de sa visite de deux jours, le secrétaire à la Défense américain doit aussi rencontrer le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, qui s'inquiète de la volonté de l'administration Biden de revenir dans l'accord international de 2015 sur le programme nucléaire iranien, dont l'administration Trump était sortie.

Benjamin Netanyahu a déclaré que son pays ne se considérerait pas comme engagé par la relance de cet accord, incapable selon lui d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire à long terme.

Lloyd Austin n'a fait aucun commentaire particulier concernant l'Iran. Il a déclaré que l'administration Biden contribuerait à assurer le maintien de la supériorité militaire israélienne au Moyen-Orient dans le cadre d'un "engagement fort envers Israël et le peuple israélien".

"Notre relation bilatérale avec Israël en particulier est un élément central de la stabilité régionale et de la sécurité au Moyen-Orient. Pendant notre rencontre, j'ai réaffirmé au ministre Gantz que notre engagement envers Israël était durable et à toute épreuve."

Israël et Iran ont tous deux fait état ces dernières semaines d'actes de sabotage visant plusieurs de leurs bateaux en mer. Parallèlement, la Syrie a accusé Israël de frappes aériennes sur son territoire, tandis qu'Israël explique tenter de freiner le renforcement de la présence militaire iranienne sur le sol syrien.

