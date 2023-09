Des manifestants anti-gouvernementaux ont affronté la police devant le domicile du ministre israélien de la Justice lundi, à la veille d'une audience historique de la Cour suprême sur la tentative de la coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahu de limiter ses pouvoirs judiciaires.

Mardi, l'ensemble des 15 juges de la Cour suprême se réunira pour la première fois dans l'histoire d'Israël, afin d'entendre un recours contre l'amendement judiciaire adopté par la coalition en juillet.

Les tentatives d'accord entre M. Netanyahu et ses opposants sur le projet contesté de réforme judiciaire sont restées vaines jusqu'à présent, ce qui renforce les craintes que la pire crise que connaît Israël depuis des années ne fasse que s'aggraver, la Cour étant saisie de demandes d'annulation de lois par des hommes politiques qui l'accusent d'outrepasser les limites de ses compétences.

Malgré l'intensification de la rhétorique, un arrêt de la Cour suprême pourrait être rendu en janvier, ce qui laisserait le temps aux deux parties de parvenir à un accord sur les réformes judiciaires, d'accorder un répit après des mois de manifestations et de donner un signal de stabilité aux marchés.

Si aucun compromis n'est trouvé, M. Netanyahu pourrait choisir de présenter une version réduite du plan initial.

Les échauffourées ont éclaté alors que la police tentait de contrôler la foule qui se rassemblait devant la maison du ministre de la justice, Yariv Levin, l'un des principaux architectes du plan, des images montrant des manifestants bloquant la voiture du ministre.

Une grande manifestation est attendue devant le tribunal plus tard dans la journée de lundi.

Les appelants de l'audience de mardi - des législateurs de l'opposition et des groupes de surveillance - affirment que l'amendement supprime des contrôles et des équilibres démocratiques essentiels et qu'il favorise les abus de pouvoir. Ils affirment également que le processus législatif, relativement précipité, était lui-même entaché d'irrégularités.

Dans sa réponse juridique aux pétitions, le gouvernement a déclaré que la Cour suprême n'était même pas habilitée à examiner l'amendement dit "raisonnable" à une loi fondamentale quasi constitutionnelle, et que le débat pourrait "conduire à l'anarchie".

La coalition nationaliste-religieuse de M. Netanyahu a lancé sa campagne judiciaire en janvier, déclenchant des manifestations sans précédent, effrayant les investisseurs et faisant chuter le shekel, tandis que les alliés occidentaux s'inquiétaient de la santé de la démocratie israélienne.

M. Netanyahu, qui affirme que les changements judiciaires sont destinés à équilibrer une Cour suprême devenue trop interventionniste, est resté flou lorsqu'on lui a demandé s'il se conformerait à une décision qui annulerait la nouvelle loi.

Alors que les craintes d'une crise constitutionnelle s'intensifient, le président de la Knesset, Amir Ohana, a déclaré mercredi que le Parlement n'accepterait pas d'être "abjectement piétiné" par la Cour suprême.

Un jour plus tard, lors d'une manifestation devant la Cour, le ministre des finances d'extrême droite, Bezalel Smotrich, a averti la Cour que l'annulation de la loi constituerait un dépassement de ses compétences. "Personne n'a le pouvoir d'annuler les lois du peuple", a-t-il déclaré.