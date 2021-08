Israël va autoriser la construction de logements pour les colons et les Palestiniens en Cisjordanie-représentant

TEL AVIV, 11 août (Reuters) - Israël s'apprête à autoriser la construction de nouveaux logements pour les colons juifs en Cisjordanie mais, fait rare il accordera également des permis pour la construction de logements palestiniens, a déclaré mercredi un représentant israélien.

Les permis prévus pour les logements palestiniens en Cisjordanie semblent avoir pour but de combattre les critiques américaines et internationales à l'égard de la construction de colonies israéliennes, dénoncée par les Palestiniens et considérée comme illégale par la plupart des pays.

Les autorisations de construction, attendues la semaine prochaine, seraient les premières accordées par le gouvernement du nouveau Premier ministre israélien Naftali Bennett depuis qu'il a remplacé celui de Benjamin Netanyahu en juin. (Rami Ayyub; version française Camille Raynaud)