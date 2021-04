Israël va informer la CPI qu'elle ne coopérera pas à son enquête

par Dan Williams

JERUSALEM, 8 avril (Reuters) - Israël va informer la Cour pénale internationale (CPI) qu'elle ne reconnaît pas son autorité, alors que le tribunal basé à La Haye veut mener une enquête sur de possibles crimes de guerre commis dans les territoires palestiniens, a déclaré jeudi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

S'exprimant à l'issue d'une réunion avec des ministres et des représentants du gouvernement israélien en amont de la date butoir fixée à vendredi pour répondre à une notification de la CPI, Benjamin Netanyahu a déclaré que l'Etat hébreu ne coopérerait pas à l'enquête mais qu'il transmettrait une réponse.

"Nous allons faire comprendre clairement qu'Israël est un pays avec une règle de droit qui sait enquêter sur lui-même", a-t-il dit dans un communiqué, ajoutant que la réponse qui sera adressée à la CPI "rejettera complètement" l'accusation de quelconques crimes de guerre.

Israël n'a pas ratifié la convention de Rome ayant mis sur pied la CPI et n'est donc, par définition, rattaché à la juridiction.

Les procureurs de la CPI, qui ont nommé à la fois les camps israélien et palestinien comme possibles auteurs des crimes, ont fait savoir que des lettres avaient été envoyées le 9 mars à toutes les parties concernées, laissant à celles-ci un mois pour informer le tribunal de l'ouverture ou non de leur propre enquête avec, le cas échéant, un possible report de l'enquête de la CPI.

Les Palestiniens ont exprimé leur intention de coopérer avec la CPI, un représentant du ministère palestinien des Affaires étrangères ayant déclaré qu'une réponse avait été envoyée au tribunal de La Haye.

"L'entière coopération avec la CPI va se poursuivre de la part de l'Etat de Palestine, un Etat membre de la cour, afin d'obtenir justice pour les victimes au sein du peuple palestinien et tenir Israël pour responsable de ses crimes", a dit Omar Awadallah. (Dan Williams et Ari Rabinovitch; version française Jean Terzian)