Israël veut dissoudre une commission de l'Onu pour antisémitisme

JERUSALEM, 31 juillet (Reuters) - Israël a exigé dimanche la dissolution d'un groupe d'experts des Nations Unies chargé d'enquêter sur la guerre que le pays a menée en 2021 contre les militants palestiniens, invoquant les remarques de l'un de ses membres comme étant antisémites.

Dans une lettre adressée au secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, le Premier ministre israélien Yair Lapid a cité les commentaires d'un membre de la commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme de l'Onu, Miloon Kothari, lors d'une interview.

"Nous sommes très découragés par les médias sociaux qui sont contrôlés en grande partie par le lobby juif ou par des ONG spécifiques. Beaucoup d'argent est investi pour essayer de nous discréditer", a déclaré Miloon Kothari dans un podcast du site d'information Mondoweiss daté du 25 juillet

Israël a boycotté l'enquête de l'Onu et interdit l'accès à ses enquêteurs. L'Etat a déclaré que les conclusions provisoires de la commission, en juin, étaient les dernières d'une série de rapports biaisés.

"La lutte contre l'antisémitisme ne peut être menée uniquement avec des mots, elle nécessite d'agir. Le moment est venu d'agir ; il est temps de dissoudre la commission", a déclaré Yair Lapid. "Cette commission ne fait pas qu'approuver l'antisémitisme - elle l'alimente."

Les porte-parole de l'Onu n'ont pas immédiatement répondu à des demandes de commentaires. Mondoweiss a publié une lettre de la chef de la commission Navi Pillay, dans laquelle elle affirme que les commentaires de Miloon Kothari ont été délibérément sortis de leur contexte.

Les États-Unis et d'autres pays occidentaux, dont l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Autriche, ont également condamné les remarques de Miloon Kothari comme étant antisémites

Bien que le conflit de Gaza - qui a duré 11 jours en mai 2021 - soit à l'origine de l'enquête, la commission est aussi mandatée pour se pencher sur les violations présumées des droits de l'homme avant et après ce conflit, et elle s'intéresse aux causes profondes des tensions.

Au moins 250 Palestiniens et 13 personnes en Israël ont été tués dans les violents combats qui ont vu des militants de Gaza tirer des roquettes en direction de villes israéliennes et Israël mener des frappes aériennes dans l'enclave côtière. (Reportage de Maayan Lubell, version française Benjamin Mallet)