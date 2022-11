Italie-Au moins trois morts dans le glissement de terrain à Ischia

CASAMICCIOLA TERME, Italie, 27 novembre (Reuters) - Au moins trois personnes, dont une fillette, ont été tuées dans le glissement de terrain survenu samedi matin sur l'île d'Ischia, au large de Naples, a annoncé dimanche la préfecture de la capitale de la Campanie.

Les secouristes poursuivaient leurs efforts dimanche pour tenter de retrouver la dizaine de personnes toujours portées disparues au lendemain de cette catastrophe provoquée par des pluies torrentielles, qui a dévasté la commune de Casamicciola Terme, dans le nord de cette île volcanique dominée par le Monte Epomeo.

Des plongeurs ont aussi été mobilisés alors que plusieurs voitures ont été emportées dans la mer par ce qu'un habitant a qualifié de "torrent d'eau et de boue".

Le nouveau gouvernement italien dirigé par Giorgia Meloni s'est réuni dimanche et a publié un décret allouant une première aide de 2 millions d'euros aux sinistrés, notamment aux 167 personnes qui ont dû être évacuées à la suite de la coulée de boue. (Reportage Elvira Pollina à Milan, Antonio Denti, Ciro De Luca et Guglielmo Mangiapane à Casamicciola Terme; Version française Kate Entringer et Bertrand Boucey)