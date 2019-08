Italie-Conte critique la position de Salvini sur l'immigration

(Actualisé avec commentaires de Conte et de Salvini)

par Gavin Jones

ROME, 15 août (Reuters) - Le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a accusé jeudi son ministre de l'Intérieur, le dirigeant d'extrême droite Matteo Salvini, de déloyauté et d'obsession xénophobe dans un contexte de déliquescence de la coalition au pouvoir.

Matteo Salvini, connu pour sa position très hostile à l'immigration, a estimé la semaine dernière que la coalition formée en juin 2018 avec le parti antisystème Mouvement 5 Etoiles (M5S) ne fonctionnait plus et a présenté une motion de censure en vue de faire tomber le gouvernement et de provoquer des élections.

Mais le M5S et le Parti démocratique (PD, opposition) ont bloqué les débats sur la motion de censure et plusieurs des membres de ces deux partis discutent désormais ouvertement de la formation d'une coalition entre leurs deux formations pour mettre Matteo Salvini et son parti, la Ligue, sur la touche.

Le député M5S Giuseppe Brescia a déclaré jeudi qu'il serait "absurde" d'essayer de ressusciter une coalition que la Ligue a tenté de couler.

Le M5S a souffert de l'alliance conclue en juin 2018 avec la Ligue. Sa cote dans les sondages a été divisée par deux.

Dans une lettre ouverte à Matteo Salvini, Giuseppe Conte a déclaré qu'il avait convaincu six États de l'UE d'accueillir les migrants qui se trouvent à bord du navire humanitaire Open Arms et a accusé celui qui est aussi vice-président du Conseil de "collaboration déloyale" pour avoir déformé sa position sur le sujet de l'immigration.

"Je comprends votre concentration scrupuleuse et obsessionnelle sur la question de l'immigration en la réduisant à la formule des "ports fermés". Vous êtes un chef politique et vous vous efforcez légitimement d'augmenter constamment vos soutiens (...)", écrit le président du Conseil.

"BONNE CHANCE !"

La riposte du vice-président du Conseil ne s'est pas fait attendre.

"Oui, je suis coupable d'obsession vis-à-vis de la sécurité des citoyens italiens et d'obsession de vouloir lutter contre le trafic d'êtres humains et contre les ONG complices des trafiquants d'êtres humains. Soixante millions d'Italiens paient mon salaire pour cette obsession", a déclaré Matteo Salvini lors d'une conférence de presse près de Caserta dans le sud de l'Italie.

La perspective d'un gouvernement M5S-PD étant de plus en plus plausible, le ministre de l'Agriculture et membre de La Ligue Gian Marco Centinaio a laissé entendre mercredi qu'il tenterait de retisser le lien avec le M5S.

"Je ne fermerai jamais complètement la porte", a-t-il déclaré lors d'une interview à la radio.

Matteo Salvini a déclaré de son côté que la Ligue ferait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher un accord entre le M5S et le PD.

Luigi Di Maio, qui dirige le M5S et qui est également vice-président du Conseil, a déclaré jeudi sur Facebook qu'il n'était pas question de revenir en arrière après la décision de Matteo Salvini de mettre fin à la coalition.

"Maintenant, il le regrette, mais le mal est fait. Chacun crée son propre destin. Bonne chance !" écrit-il.

Le sous-secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil des ministres, Giancarlo Giorgetti, le plus proche collaborateur de Matteo Salvini, a reconnu dans une interview au quotidien La Repubblica de jeudi que la Ligue pourrait se retrouver dans l'opposition.

"Nous aurions pu conserver nos postes au gouvernement et nous risquons maintenant de paraître stupides, mais nous avons posé un problème politique", a déclaré Giancarlo Giorgetti en soulignant le blocage de l'action politique en raison des querelles entre les deux partis au pouvoir.

Dans un entretien avec Sky Italia jeudi, Matteo Salvini a semblé mettre de l'eau dans son vin. Il a déclaré que l'Italie avait besoin de nouvelles élections "ou de ministres constructifs". Certains ont interprété la remarque comme une indication qu'il se contenterait d'un remaniement ministériel. (Gavin Jones; Danielle Rouquié pour le service français)