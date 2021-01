Italie-Conte obtient de justesse la confiance du Sénat

ROME, 19 janvier (Reuters) - Le gouvernement italien a obtenu de justesse mardi la confiance du Sénat après la défection d'Italia Viva, le parti de Matteo Renzi, qui menaçait de le priver de majorité parlementaire.

Le cabinet dirigé par Giuseppe Conte avait déjà remporté la veille un vote de confiance de la Chambre des députés.

Selon un décompte définitif, Giuseppe Conte a obtenu la confiance du Sénat par 156 voix contre 140, et 16 abstentions, sur les 321 sièges que compte la chambre haute, en deçà de la majorité absolue de 161 voix.

Giuseppe Conte a notamment reçu le soutien de trois sénateurs nommés à vie et de deux membres du parti conservateur de Silvio Berlusconi, Forza Italia.

S'il n'avait pas obtenu le soutien du Sénat, Giuseppe Conte aurait été contraint de démissionner et de mettre fin à son gouvernement de coalition formé en septembre 2019 avec le Mouvement 5 Etoiles (M5S) et le Parti démocrate (PD).

Pour séduire les parlementaires centristes, Giuseppe Conte a promis de revoir son programme politique et de procéder à un remaniement, assurant vouloir moderniser l'Italie et accélérer la mise en oeuvre du plan de relance économique.

Italia Viva, qui s'est retiré du gouvernement de coalition il y a six jours en raison notamment d'un différend sur la gestion de la crise du coronavirus et de ses effets sur l'économie, s'est abstenu, comme il l'avait fait à la Chambre. (Crispian Balmer, version française Claude Chendjou et Jean-Stéphane Brosse)