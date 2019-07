Italie-L'assignation à résidence de la capitaine du Sea-Watch levée

AGRIGENTE, Italie, 2 juillet (Reuters) - Un tribunal d'Agrigente, en Sicile, a levé mardi l'assignation à résidence de Carola Rackete, capitaine du navire de l'ONG allemande Sea-Watch, arrêtée ce week-end à Lampedusa après avoir accosté de force à Lampedusa avec 41 migrants secourus au large de la Libye.

Matteo Salvini, ministre italien de l'Intérieur et chef de la Ligue, mouvement d'extrême droite, a fait savoir qu'il espérait davantage de sévérité de la part de la justice, mais a promis de l'expulser le plus tôt possible.

Carola Rackete, qui est âgée de 31 ans, est accusée d'avoir mis en danger la vie de quatre policiers qui se trouvaient à bord d'une vedette des gardes-côtes heurtée par le Sea-Watch 3 au moment où il accostait de force. Les autorités italiennes lui reprochent en outre d'avoir ignoré les ordres de la marine et de s'être rendue complice de passeurs.

Le Sea-Watch 3, qui navigue sous pavillon néerlandais, est resté dans les eaux internationales pendant plus de deux semaines avant que la capitaine ne décide d'accoster de force à Lampedusa.

Les 41 Africains débarqués samedi du navire ont été accueillis dans un centre d'hébergement. Selon Matteo Salvini, plusieurs pays européens se sont dits prêts à les recevoir.

(Wladimiro Pantaleone, Jean-Philippe Lefief pour le service français)