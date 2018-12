Italie-La coalition d'accord sur les chiffres du budget

(Actualisé avec détails, contexte)

ROME, 17 décembre (Reuters) - La coalition gouvernementale italienne est tombée d'accord dimanche soir sur "les chiffres et le contenu" du projet de budget révisé de 2019 qui sera proposé à la Commission européenne.

La Commission européenne a rejeté en octobre le projet initial, qui tablait sur un déficit de 2,4%, ouvrant la voie à une procédure disciplinaire pour "déficit excessif".

Bruxelles insiste pour que l'Italie réduise son déficit structurel, afin d'alléger le fardeau de sa dette publique, qui dépasse les 130% de son PIB. Rome a présenté cette semaine un budget révisé à l'exécutif bruxellois et un accord final doit être trouvé avec la Commission.

Matteo Salvini et Luigi Di Maio, chefs de file de la Ligue et du Mouvement 5 étoiles (M5S), les deux composantes de la coalition gouvernementale, se sont entretenus dimanche avec Giuseppe Conte, le président du Conseil italien, pour trouver un compromis sur le budget afin d'éviter une procédure disciplinaire de la Commission européenne.

"Nous avons trouvé un accord sur davantage de réductions budgétaires, ce qui devrait plaire à l'UE", a déclaré Salvini à l'issue des discussions dimanche soir, cité par l'agence de presse Ansa.

La réunion gouvernementale s'est terminée après plus de quatre heures de discussions et peu de détails ont filtré sur le contenu.

"(Il y a) un accord total entre Conte, Salvini et di Maio sur les chiffres et le contenu du projet à envoyer à Bruxelles", avait dit plus tôt une porte-parole de la Ligue dans un communiqué.

Elle avait toutefois démenti des tensions au sein du gouvernement et une information diffusée dans la presse selon laquelle Giuseppe Conte avait menacé de démissionner. (Steve Scherer; Arthur Connan pour le service français)