Italie-Le M5S attend les choix politiques de Draghi pour se prononcer

ROME, 6 février (Reuters) - Le Mouvement 5-Etoiles (M5S), membre de la coalition gouvernementale sortante en Italie, a annoncé samedi après une rencontre avec Mario Draghi qu'il déciderait de sa participation éventuelle à un gouvernement dirigé par l'ancien président de la Banque centrale européenne une fois que ce dernier aura fait connaître précisément son programme.

"Nous avons dit que nous étions ouverts à examiner si les conditions sont réunies pour participer à un gouvernement", a dit Vito Crimi, l'un des chefs de file du M5S, après une rencontre de plus d'une heure et demie avec Mario Draghi, chargé mercredi par le président Sergio Mattarella de tenter de former un nouveau gouvernement.

"Nous nous déciderons avant tout sur la base des choix politiques", a-t-il ajouté.

Le M5S est le principal parti représenté au Parlement et il semble difficile pour Mario Draghi de constituer un gouvernement stable sans son soutien. Ce mouvement, bâti sur la dénonciation des élites et de l'austérité budgétaire, contrôle le plus gros bloc aussi bien à la Chambre des députés, avec 190 élus sur 629, qu'au Sénat, 92 sièges sur 321. (Angelo Amante Version française Bertrand Boucey)