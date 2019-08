Italie-Le M5S pas intéressé par une réconciliation avec La Ligue

ROME, 15 août (Reuters) - Le Mouvement cinq étoiles (M5S, antisystème), membre, avec La Ligue, de la coalition au pouvoir qui a volé en éclats en Italie, ne souhaite pas se rabibocher avec son partenaire d'extrême droite, a déclaré jeudi son chef, Luigi Di Maio.

Le chef de La Ligue, Matteo Salvini, qui est aussi ministre de l'Intérieur et vice-président du Conseil, a estimé la semaine dernière que la coalition au pouvoir ne fonctionnait plus et a présenté une motion de censure en vue de faire tomber le gouvernement et de provoquer des élections, mais cette initiative s'est heurtée à l'opposition des autres partis au Parlement.

Pour Luigi Di Maio, qui s'exprimait sur Facebook, Matteo Salvini regrette maintenant son geste, "mais le mal est fait, chacun fait son propre destin", écrit-il. "Bonne chance!" (Gavin Jones; Danielle Rouquié pour le service français)