Italie-Le gouvernement Conte II obtient la confiance des députés

par Giuseppe Fonte et Crispian Balmer

ROME, 9 septembre (Reuters) - Les députés italiens ont accordé lundi leur confiance au gouvernement formé par le Parti démocrate et le Mouvement 5 étoiles (M5S), après le discours de politique générale très européen du président du Conseil, qui a promis de ne pas retomber dans les travers de la précédente coalition.

Giuseppe Conte a plaidé pour l'apaisement des relations avec l'Union européenne et promis de coopérer avec Bruxelles à la réécriture des règles budgétaires du bloc comme à la réforme de sa législation sur l'immigration.

Le M5S, fondé il y a une dizaine d'années précisément pour s'opposer au Parti démocrate, s'est finalement rallié à lui pour éviter un retour aux urnes, après la rupture, le mois dernier, de son alliance avec la Ligue (extrême droite) de Matteo Salvini.

"Nous voulons laisser derrière nous le fracas des déclarations inutiles et belliqueuses", a promis le chef du gouvernement, qui était aussi à la tête du précédent, lors d'une séance houleuse. "Le discours de ce gouvernement sera modéré", a-t-il souligné, évoquant les propos souvent fracassants de Matteo Salvini.

"Elections ! Elections !", ont scandé à plusieurs reprises des députés de la Ligue pendant son discours, qui a duré une heure et demie, alors qu'à l'extérieur du parlement, des militants d'extrême droite réclamaient également des législatives anticipées.

"Ils peuvent repousser le vote de quelques mois mais ils ne peuvent pas fuir pour toujours et quand les Italiens auront le droit de voter, nous gagnerons", a promis Matteo Salvini, s'adressant aux manifestants, dont certains l'ont salué bras tendu.

Giuseppe Conte a présenté un ambitieux programme axé sur la relance de l'économie, qui passe notamment par l'abandon de la hausse de la TVA prévue le 1er janvier, et a promis la fermeté contre la fraude fiscale.

Il s'est par ailleurs engagé à faire le nécessaire pour réduire le nombre de sièges parlementaires et réformer le code électoral. Sur ce dernier point, il s'agira de la quatrième tentative de réforme depuis 2005.

RECENTRAGE EUROPÉEN

La Chambre, qui compte 630 sièges, lui a accordé sa confiance par 343 voix contre 263. Le Sénat, où sa majorité est plus réduite, se prononcera mardi.

"Ce sera difficile et compliqué. Le sens des responsabilités a prévalu. Nous devons maintenant nous retrousser les manches et essayer de faire de notre mieux pour le pays", a déclaré le ministre de la Culture, Dario Francheschini, l'un des ténors du Parti démocrate.

Les désaccords a répétition entre le M5S et la Ligue ont rapidement paralysé le premier gouvernement Conte, formé en juin 2018, ce qui n'a pas empêché Matteo Salvini de gagner en popularité en s'opposant très fermement à l'immigration clandestine.

Le chef de file de la Ligue, qui était aussi vice-président du Conseil et ministre de l'Intérieur, a notamment interdit aux navires des ONG qui recueillent des migrants en perdition en Méditerranée d'accoster dans les ports italiens.

Giuseppe Conte, qui a prononcé 32 fois le mot Europe dans son discours lundi, a émis le souhait d'élaborer avec Bruxelles une nouvelle politique de répartition des immigrés. Il s'est en outre prononcé pour une révision des normes bancaires de l'UE et un assouplissement des règles budgétaires.

Libéré de son partenariat avec les europhobes de la Ligue, il se rendra mercredi à Bruxelles pour son premier déplacement en tant que chef du 67e gouvernement italien de l'après-guerre. "Je reste fermement convaincu (...) que c'est dans le cadre de l'Union européenne et non en dehors que nous devons œuvrer pour le bien des Italiens", a-t-il conclu. (Avec Angelo Amante, Giuseppe Fonte, Valentina Za et Silvia Aloisi, Jean-Philippe Lefief pour le service français, édité par Marc Angrand)